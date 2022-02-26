Лунный гороскоп: суббота, 26 февраля

Несмотря на напряженную ситуацию в мире, сегодняшний день заметно легче двух прошедших, и если уловить это, то можно провести его с пользой для себя и других. В этом вам может помочь древнейший из всех известных календарей на Земле — лунный. Его публикует журнал Elle.

По данным лунного календаря, сейчас естественный спутник Земли вошел в знак Козерога. Это значит, что день действительно насыщен легкой и светлой энергетикой. Главное — уловить эти вибрации и поддержать их. Тогда получится звучать в унисон с мирозданием.

Сейчас очень важно перестать упрекать близких. Никаких обид и ссор быть не должно. Старайтесь как можно откровеннее выражать свои позитивные чувства, симпатию, признательность, благодарите своих близких за все, что они вам когда-либо сделали.

Людям очень важно слышать об этом напрямую. Они хотят, чтобы вы говорили им все прямо. Не прячьте свои лучшие качества, и если речь идет, к примеру о внешности, то сделать комплимент не можно, а нужно.

Сегодня замечательный день для того, чтобы нарваться на комплимент. Сделайте все, чтобы подчеркнуть свои природные данные. Наденьте яркие вещи, выделитесь из толпы. Благодаря такому эффекту «самопрезентации», можно добиться немалых высот. Сегодня лучше не работать. Как следует отдохните, посетите праздничные мероприятия. Если в ваших планах нет развлечений, то просто посмотрите на небо и помечтайте. О будущем, о приятных путешествиях и предстоящих событиях.

Сегодня такие мысли обязательно обретут силу. В еде старайтесь сделать выбор в сторону вкуса. День подходит для того, чтобы побаловать себя десертом. А вот горькие и кислые, а также квашеные продукты лучше убрать из рациона.

День завершите медитацией, благодаря за все мир и бога. Вечером загадайте желание, и вы обязательно увидите во сне путь к его исполнению.

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