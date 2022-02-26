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Жителей украинского города Бровары обязали носить желтые ленточки на руке

Общество
Жителей украинского города Бровары обязали носить желтые ленточки на руке
pixabay.com

Киев, 26 февраля. Жители города Бровары, расположенного в Киевской области Украины, обязаны носить желтые ленточки на левой руке. Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко.

Новое правило обязаны соблюдать все горожане, отметил глава Бровар. По его словам, данная мера необходима для идентификации местных жителей. Он также рекомендовал горожанам не выходить из дома и ограничить передвижение по территории района.

«Сегодня исключительно все жители Броварского района во время пребывания на улице должны идентифицировать себя желтой лентой на левой руке!» — заявил Сапожко.

Как сообщалось ранее, власти Киева также рекомендовали своим горожанам не выходить на улицу. Также им советуют не выходить на балконы, не подходить к окнам и прятаться в закрытых помещениях в случае необходимости.

Специальная военная операция на Украине проводится с целью предотвращения кровопролития и агрессии против жителей Луганской и Донецкой народных республик. По словам президента России Владимира Путина, ее проведение является вынужденной мерой.

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