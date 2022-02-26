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Миллионер Денис Ребров объявил о расставании с Дианой Шурыгиной

Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров объявил о расставании с Дианой Шурыгиной
instagram.com  /  @denjedik

Москва, 26 февраля. Программист Денис Ребров заявил о расставании со скандально известным блогером Дианой Шурыгиной. Миллионер поблагодарил бывшую девушку за все моменты, эмоции, любовь и подарки.

Ребров на своей странице в Instagram сообщил, что решение о расставании с Шурыгиной было принято еще два месяца назад. После разрыва пара продолжала общаться и даже ездила вместе на отдых. У программиста и блогера изначально были разные взгляды на жизнь, но они прекрасно дополняли друг друга.

«Каждому мужчине необходима женщина рядом, которая сумеет мотивировать мужика двигаться, бороться и развиваться», — написал Ребров под постом на своей странице в Instagram.

Миллионер Денис Ребров объявил о расставании с Дианой Шурыгиной
Prt Scr instagram.com / @denjedik

Миллионер уверен, что если мужчину не провоцировать на определенные действия, он расслабится и будет «лежать на печи». Ребров отметил, что у него было много общего с Шурыгиной, но потом обнаружились такие вещи, после которых стало невозможно строить совместное будущее.

«Благодарю за все пережитые моменты, подаренные эмоции и любовь, за все сделанные ради меня вещи и за все подаренные мне цветы и подарки. Люблю. Ценю. За все прощаю. Отпускаю», — написал программист.

Звезда TikTok Анна Куценко рассказала, почему решилась развестись со своим мужем. Она ответила, что у них разошлись взгляды на жизнь и дальнейшие цели.

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