Финансист Дьяконов оценил перспективы России стать криптовалютным мировым центром

Москва, 26 февраля. РФ имеет достаточный потенциал, чтобы стать криптовалютным мировым центром, заявил в интервью РИА Новости коммерческий директор Choise.com Андрей Дьяконов.

Цифровые валюты могут стать полноценной заменой традиционных финансовых инструментов. Для концентрации криптоактивов у страны есть необходимые технологии, развитая энергетика и уровень технической грамотности населения.

«Если стоит задача перевести часть международных взаиморасчетов в "новую валюту", то нужно понимать, что в случае если данный инструмент будет приобретать масштаб, то санкционные меры со стороны Запада могут коснуться и его», — уточнил Дьяконов.

Днем ранее биткоин укрепился более чем на 11%. Курс первой криптовалюты достигал 38,8 тысячи долларов.

Центробанк РФ ранее подготовил законопроект по регулированию крипторынка. В частности, предложено установить запрет на организацию, выпуск и обращение криптовалют, а также распространение информации об этом, пишет «Север-Пресс».