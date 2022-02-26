Россия официально получила уведомления о закрытии полетов в Польшу, Чехию и Болгарию

Москва, 26 февраля. Россия получила уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу, а также Чехию. Об этом сообщил источник в одной из российских авиационных компаний.

Как сообщает источник ТАСС, Россия проводит оценку ответных мер. Решение о закрытии полетов в Чехию, Польшу и Болгарию принято в связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также с проведением специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что проведение спецоперации является вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора, создав риски для безопасности страны.