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Россия официально получила уведомления о закрытии полетов в Польшу, Чехию и Болгарию

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 10:20
Общество
Россия официально получила уведомления о закрытии полетов в Польшу, Чехию и Болгарию
pexels.com

Москва, 26 февраля. Россия получила уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу, а также Чехию. Об этом сообщил источник в одной из российских авиационных компаний.

Как сообщает источник ТАСС, Россия проводит оценку ответных мер. Решение о закрытии полетов в Чехию, Польшу и Болгарию принято в связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также с проведением специальной военной операции. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что проведение спецоперации является вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора, создав риски для безопасности страны.

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донбасс ограничения авиаперелеты
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