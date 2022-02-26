S7 прорабатывает альтернативные маршруты для облета закрытых воздушных пространств

Москва, 26 февраля. Компания S7 занимается проработкой альтернативных маршрутов для облета территорий, над которыми закрыто воздушное пространство.

Перевозчик 26 февраля запланировал перелеты в Верону и Ниццу. Накануне S7 сообщила об отмене всех рейсов в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия воздушного пространства некоторыми странами ЕС.

«В связи с меняющейся ситуацией S7 Airlines прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств. Сегодня запланированы рейсы: S7 3585 и S7 3586 Москва — Верона — Москва, S7 3751 и S7 3752 Москва — Ницца — Москва», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Чехия и Польша закрывают свое воздушное пространство в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве другого выхода.