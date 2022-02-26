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Жители Донецка рассказали о взрывах в городе

Видео

Вооруженные силы Украины не прекращают обстреливать населенные пункты Донбасса и сбрасывать снаряды на жилые дома. Мирные жители рассказывают, как сталкиваются с огнем противника.

Житель Донецка рассказал, как вернувшись с работы лег отдохнуть, но его сон потревожил громкий треск — начался обстрел. Мужчина не придал этому значения, но очереди огня только усилились. Тогда он решил дойти до кухни, чтобы проверить, откуда идет стрельба, но стал свидетелем большого взрыва рядом с его домом.

«Полетели стекла, мы спрятались, а потом вышли и увидели все это», - рассказал мужчина.

Другой местный житель вспоминает, что вражеский прилет сильно напугал его ребенка. Вся семья незамедлительно спустилась в погреб, чтобы переждать обстрел, но раздался большой взрыв. Через некоторое время мужчина выбрался наружу, чтобы оценить последствия.

«Я посмотрел, в трех комнатах стекла полностью выбиты, а стены просечены. Осколки залетели внутрь», — сказал житель Донецка.

Обстрел велся вооруженными силами Украины. Снаряды повредили и многие другие постройки в Донецке, среди них здание городской детской клинической больницы №1, жилой многоэтажный в Куйбышевском районе. В результате обстрелов был тяжело ранен мужчина.

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