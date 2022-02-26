Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани

Казань, 26 февраля. Международная федерация дзюдо приняла решение об отмене этапа Большого шлема в Казани. Соревнования были запланированы на период с 20 по 22 мая.

Федерация объяснила это решение событиями на Украине. В заявлении организации говорится, что спортивное сообщество должно оставаться единым и сильным, чтобы помогать друг другу и сохранять общие ценности.

Международные соревнования по дзюдо проходят с прошлого года. В 2021 году они проходили на «Татнефть Арене». Казань имеет право проводить турнир до 2024 года.