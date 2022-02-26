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Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 10:13
Спорт
Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 26 февраля. Международная федерация дзюдо приняла решение об отмене этапа Большого шлема в Казани. Соревнования были запланированы на период с 20 по 22 мая.

Федерация объяснила это решение событиями на Украине. В заявлении организации говорится, что спортивное сообщество должно оставаться единым и сильным, чтобы помогать друг другу и сохранять общие ценности.

Международные соревнования по дзюдо проходят с прошлого года. В 2021 году они проходили на «Татнефть Арене». Казань имеет право проводить турнир до 2024 года.

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