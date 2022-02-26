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«Газпром» не возобновил прямую прокачку топлива в ФРГ по магистрали «Ямал — Европа»

Экономика
«Газпром» не возобновил прямую прокачку топлива в ФРГ по магистрали «Ямал — Европа»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Прямая прокачка голубого топлива в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» пока не возобновилась, несмотря на бронирование «Газпрома», следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

На аукционе в пятницу, 25 февраля, российская компания впервые с 21 декабря 2021 года забронировала около 16,6% предложенных мощностей магистрали в период с 17:00 по Москве 25 февраля до 08:00 по Москве 26 февраля. Кроме того, реверс сырья по «Ямалу — Европе» из ФРГ в польском направлении также приостановлен.

В то же время транзит голубого топлива через территорию Украины в европейском направлении продолжается в штатном режиме, сообщала пресс-служба холдинга «Газпром». По состоянию на 23 февраля заявка на поставки составляла 60 млн кубометров, а 24 февраля выросла до 83 млн «кубов»,

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Газпром аукцион поставки газа ямал европа
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