Некоторые россияне в конце февраля получат от соцзащиты 6500 рублей

Москва, 26 февраля. Некоторым россиянам уже в ближайшие дни поступят на банковские карты выплаты от органов соцзащиты населения. В среднем — по 6500 рублей, однако сумма может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от ситуации в семье, сообщает PRIMPRESS.

Перечисление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг началось с 25 февраля. Право на них имеют семьи, в которых расходы на оплату услуг ЖКХ превышают планку, установленную в регионе. Если семья тратит на эти цели 10–20% от общего дохода, она имеет право на поддержку со стороны государства.

Верхней планкой по оплате коммунальных услуг в Москве является 10% от общего дохода семьи. Если в семье двое взрослых и двое детей, а общий доход составляет 50 тысяч рублей, то траты на ЖКХ в размере 6500 рублей превышают норматив. В таком случае семье перечисляется вся необходимая сумма.

В 2020 году наибольшую финансовую помощь из федерального центра получили Москва, Подмосковье и Крым.