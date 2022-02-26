Минфин связал с геополитикой решение агентства S&P снизить рейтинг России

Москва, 26 февраля. Снижение международным рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга России, а также решение Moody's поставить рейтинг на пересмотр связаны с геополитической напряженностью, передает пресс-служба Минфина РФ.

В ведомстве добавили, что в стране сохраняется финансовая устойчивость, в том числе за счет накопленных резервов и низкого государственного долга.

«Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики», — пояснили в российском министерстве.

США ранее ввели санкции против российских банков, госкомпаний и юридических лиц. При этом эксперты в РФ считают, что новые ограничения только помогут стране избавиться от западной зависимости в плане технологий и экономики.