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Запад не вступился за Украину: Зеленский доигрывает свою роль в спектакле
Политика
Запад не вступился за Украину: Зеленский доигрывает свою роль в спектакле
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский поддержки со стороны Запада так и не дождался. Не было у Европы и США задачи помогать Киеву, так прокомментировал ситуацию крымский политолог Владимир Джаралла. В разговоре с ФАН он пояснил, почему Запад проигнорировал просьбы Зеленского.

«Запад не вступился за Украину, потому, что он весьма циничен и рационален. Украина была разменной монетой и до последнего момента полностью и целиком выполняла то, что было им необходимо, без каких-либо обязательств со стороны Запада по отношению к ней», — сказал Джаралла.

В настоящий момент разыгрывается один из сценариев, считает политолог, — это то, что сейчас происходит на наших глазах. Украина для них не является ни объектом, ни особым предметом заботы, подчеркивает эксперт. Сейчас ситуация, судя по всему, достигает своего апогея, и через очень короткое время произойдет спад. Украина в очередной раз оказалась в роли инструмента, и ее используют так, как считают нужным, притом их лидер оказался слабым, отметил аналитик.

Запад не вступился за Украину: Зеленский доигрывает свою роль в этом страшном и чудовищном спектакле
ФБА «Экономика сегодня» . /

«Зеленский показал себя весьма слабым человеком — и как руководитель в экстренной ситуации, и как лидер, который в этих условиях должен что-то делать для укрепления власти или своих сторонников, но ничего этого не происходит. Поэтому в настоящий момент, собственно, он доигрывает свою роль в этом страшном и чудовищном спектакле. В итоге сейчас в отношении этого человека все рассуждают цинично», — поделился своим мнением Владимир Джаралла.

Ранее ФАН сообщал, что цель России — лишить Украину военной мощи, а затем начать переговоры с ней.

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украина зеленский джаралла
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