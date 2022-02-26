Американцы обеспокоены вытеснением российского газа с рынка США

Жители Сан-Франциско выразили обеспокоенность по поводу санкций, которые вводит США в отношении России. Ограничения предполагают вытеснение с американского рынка российского газа, что повлияет на рост цены на голубое топливо.

Житель Сан-Франциско Дэвид Делман рассказал, что в местных новостях только и говорят о российской спецоперации на Украине, и о том, что США вводит в отношении Российской Федерации санкции.

«Они собираются ввести санкции в отношении входящего газа из России, но мы-то получаем газ только из России. Что же мы будем делать, если поставки закончатся? Я чувствую, цены тогда взлетят еще сильней», — недоумевает Дэвид.

Согласно официальным сообщениям, средняя цена на газ по стране в настоящее время составляет 3,54 доллара США за галлон. Всего за год цена подскочила почти на доллар. Многие эксперты прогнозируют, что стоимость газа может вырасти до четырех долларов США за галлон.

«Я очень завишу от газа буквально каждый божий день, и иногда у меня действительно есть проблема, чтобы найти деньги за газ, потому что он определенно сильно вырос за последний год. Это действительно возмутительно», — жалуется местная жительница Алексис.

Конфликт между Россией и Украиной может привести к перебоям в поставках нефти, что приведет и к росту цен на газ. По состоянию на 2020-й год США импортируют около трех процентов своей нефти из России.