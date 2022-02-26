Готовы на все: почему ВСУ подрывают собственные мосты и инфраструктуру

Политолог Владимир Рогов в беседе с ФАН рассказал, как украинские военные уничтожают инфраструктуру родной страны. Речь идет о подрыве диверсионно-разведывательными группами магазинов, водоканалов, объектов газоснабжения и энергообеспечения, дамб и мостов, которые возводились десятки лет.

«Они лишают людей возможности передвижения. Для армии освобождения это не преграда. Быстро работают инженерно-технические группы, строятся фантомные переправы. Для переброски сил через любой водоем особых проблем нет», — сказал Владимир Рогов.

youtube.com / Vesinternet Com

Собеседник сообщил о возможной подготовке ВСУ к минированию крупных городов Украины, а также металлургических предприятий. Таким образом, по мнению бойцов ДРГ, они «защищают» объекты от высшего руководства России.

«Это делается якобы для того, чтобы данные активы не попали в руки Владимира Путина. Это психическое расстройство, касалось бы, только этих людей, если бы не угрожало жизни и здоровью десятков и сотен тысяч наших соотечественников. Пока не будет прекращено сопротивление тех людей, кто никак не напьется народной крови, можно ожидать чего угодно», — резюмировал свою позицию политолог.

Владимир Рогов также считает, что раздача оружия гражданскому населению Украины приведет к мародерству и разгулу преступности. Ведь для получения боекомплекта понадобятся только паспорт и идентификационный номер.