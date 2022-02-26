Киевляне прибывают на вокзал для эвакуации из города

Жители украинской столицы массового прибывают на железнодорожный вокзал, чтобы покинуть город.

Пресс-служба украинской железной дороги сообщила о формировании дополнительных поездов в ряд украинских городов. Горожане с чемоданами ожидают свои составы, чтобы покинуть Киев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о введении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения. По его словам, местным администрациям поручено активизировать работу по проведению эвакуации.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, после чего президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны и объявил всеобщую мобилизацию.