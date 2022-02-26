Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:11
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
12:09
Общество
Михалков раскритиковал деятелей культуры за молчание о событиях в Донбассе
12:08
Экономика
Стоимость пшеницы достигла рекордного за 13 лет уровня
12:05
Весь мир
ВС Мали ликвидировали 19 боевиков и передали двух мавританцев в посольство Нуакшота
12:03
Экономика
Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»
12:03
Политика
Гаспарян предсказал судьбу киевского националиста Коротких после дерзкого обращения к чеченцам
12:03
Спорт
Сборная Польши по футболу не хочет играть с Россией в рамках отбора к ЧМ
12:02
Политика
Медведев усомнился в эффективности санкций Запада против Совбеза России
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Киевляне прибывают на вокзал для эвакуации из города

Видео

Жители украинской столицы массового прибывают на железнодорожный вокзал, чтобы покинуть город.

Пресс-служба украинской железной дороги сообщила о формировании дополнительных поездов в ряд украинских городов. Горожане с чемоданами ожидают свои составы, чтобы покинуть Киев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о введении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения. По его словам, местным администрациям поручено активизировать работу по проведению эвакуации.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, после чего президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны и объявил всеобщую мобилизацию.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Киевляне прибывают на вокзал для эвакуации из города
киев эвакуация местные жители
Комментировать