Темпы растут: обзор второго дня специальной операции ВС РФ в Украине

Второй день специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, проводимой российскими вооруженными силами, окончательно очертил главные направления наступательных действий ВС РФ. По мнению украинского командования, на территории Незалежной действует порядка 60 российских батальонно-тактических групп (БТГр), основные усилия которых направлены на три оперативных направления — Киевское, Харьковское и Причерноморское.

На Киевском направлении российский тактический десант, численностью порядка 200 человек, высаженный 24 февраля на аэродром Гостомель и находящийся в 18 км северо-западнее Киева, на второй день операции получил поддержку со стороны сухопутной группировки, наступающей через Чернобыльскую зону отчуждения. Российские подразделения (отмеченные буквой V) заняли Чернобыльскую АЭС, населенные пункты Иванков, Ирпень, Ворзель и Буча. Фактически сломлено сопротивление 30-й механизированной, 61-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, прикрывавших северо-западное направление на Киев.

Медвежья услуга Запада

Находит подтверждение предположение, что страны Запада передавали Украине некондиционное вооружение. Российскими войсками осуществлен радиоперехват, в котором украинские военнослужащие сетуют на «высокое качество» противотанковых ракет Javelin в ситуации, когда из пяти ракет не сработали три. Российским танкистам впору сказать спасибо западным «партнерам»!

Сеть наполнилась картинками, демонстрирующими брошенное западное вооружение, которое было поставлено киевскому режиму в последние пару месяцев. Минобороны России официально заявило, что российскими подразделениями захвачено большое количество этого оружия — в числе прочего американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

В голове у Кличко всё стабильно. Он:

????‍♂️ раздал радикалам оружие

????‍♂️ призвал их и других киевлян запасаться товарами первой необходимости (привет ажиотаж и паника)

????‍♂️ попросил жителей столицы "помогать солдатам", но "сидеть дома". pic.twitter.com/u5tpbZji4C — Билл Шифр (@QR_Kod) February 25, 2022

В это же время мэр Киева Виталий Кличко распорядился раздать населению стрелковое оружие и заявил (как он это умеет), что «город вступил в оборонительную фазу» и всем «нужно готовиться к земле». Учитывая развитие и перспективы обстановки, раздача населению оружия — это стремление дестабилизировать само гражданское общество, соблазняя его возможностью мародерства и толкая к бандитизму. Как следствие, правоохранительные органы Украины уже стали задерживать такие группы «территориальной обороны», которые занялись грабежом торговых точек и террором в отношении местного населения. Терроризирует народ и противовоздушная оборона Киева, которая в ночь на 25 февраля в небе над городом сбила собственный истребитель Су-27, упавший на жилые дома. Пилот погиб, восемь мирных жителей получили ранения, сгорело несколько квартир.

Продвижение ВС РФ

Войска, действующие на киевском направлении с другой стороны Днепра, блокировали Чернигов, об этом сообщило Минобороны России. В Сети распространено видео боя и пожара в здании регионального управления СБУ, причины которого остались неизвестными.

Харьковская группировка (несущая на технике букву Z) продолжила подавлять сопротивление украинских националистов в административном центре, где ВСУ свою боевую технику размещают непосредственно в жилых кварталах города, тем самым подвергая опасности мирных жителей. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего — американских советников. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«По имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это, бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. Они действуют так же, как и террористы во всем мире — прикрываются людьми», — сказал Путин.

❗️????????Президент РФ Владимир Путин:



«Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам» pic.twitter.com/VVNKi4u1CU — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 26, 2022

Группировка Z овладела городом Сумы, с мест поступали сообщения о работе российских войск в городах Конотоп и Чугуев, продвижении колонн бронетехники в направлении Ахтырка. В районе Харькова идет планомерное поражение военных объектов ВСУ и Нацгвардии, работают ракетные подразделения сухопутных войск и авиация.

Причерноморская группировка российских войск, действуя с Крымского полуострова, обозначила два направления — на запад к Херсону и далее к Николаеву, на восток к Мариуполю и к Запорожью и далее. На западном направлении после высадки тактического воздушного десанта в Новой Каховке и подхода туда сухопутных сил населенный пункт перешел под контроль ВС РФ.

В направлении на Херсон удалось захватить мост через Днепр в районе Олешки, после чего форсирование реки пошло в высоком темпе, что позволило начать движение в сторону города Николаев, куда высажен тактический воздушный десант. Сообщалось о боях в самом Херсоне, на этом направлении российские подразделения встретили серьезное сопротивление со стороны украинских националистов. Также в течение дня шли бои в районе населенного пункта Козацкое, расположенного через Днепр от Новой Каховки.

После высадки морской пехоты в Геническ и получении контроля над этим населенным пунктом войска далее овладели городом Мелитополь, после чего двинулись в направлении Бердянска и Мариуполя.

Войска, действующие в северном направлении, после освобождения Мелитополя, продвигаясь вдоль Каховского водохранилища, вышли на окраину города Запорожье в местечке Балабино, где завязался бой на рубеже обороны ВСУ. В подавлении очагов сопротивления националистов принимают участие ракетные комплексы сухопутных войск и армейская авиация.

Успехи ЛДНР

Серьезные успехи демонстрируют подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР, которые к исходу вторых суток наступательной операции смогли взломать глубоко эшелонированную оборону ВСУ на линии соприкосновения и продвинуться на значительное расстояние. Так, по данным российского Минобороны, силы ЛНР продвинулись на глубину до 21 км и овладели Трехизбенкой, соединения и части ДНР продвинулись вперед на расстояние до 25 км и вышли к Волновахе.

Отказываются от дальнейшего сопротивления и сдаются в плен военнослужащие 53-й и 57-й механизированных бригад и 36-й бригады морской пехоты. После подписания ими обязательства не принимать в дальнейшем участия в боевых действиях они будут отпущены по домам. С некоторыми военнослужащими ВСУ встретился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Главная задача Народной милиции ДНР и ЛНР даже не в том, чтобы взять под контроль республик всю территорию Донецкой и Луганской областей, а в том, чтобы связать боем наиболее подготовленные части ВСУ, которые были сосредоточены на линии соприкосновения и нацелены на удар по Донецку и Луганску. Нет никаких сомнений, что в дальнейшем все эти войска будут окружены и предпочтут сдаться, так как нет никаких перспектив успешности их действий на фоне тотального уничтожения складов боеприпасов и ГСМ, откуда они могли бы получать снабжение.

Ракетные войска сухопутных войск ВС РФ и самолеты Дальней авиации ВКС в течение дня продолжали наносить точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ. По официальным данным Минобороны России, к исходу второго дня специальной операции ВС добились уничтожения 211 критически важных объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: 17 пунктов управления и связи, 39 радиолокационных станций, 19 зенитно-ракетных комплексов С-300 и «ОСА».

К настоящему времени сбито 6 самолетов, один вертолет, 5 крупных БПЛА (мелкие не подлежат подсчету, потому что повсеместно сбиваются средствами ПВО батальонно-тактических групп, в том числе огнем стрелкового оружия). На земле поражены: 16 реактивных систем залпового огня, 67 танков и 87 единиц специальной техники.

По поводу картинок, на которых изображены брошенные транспортные и боевые машины ВС РФ, хочу специально отметить, что каждое подразделение имеет конкретную боевую задачу, которая в числе прочего включает в себя время прибытия или прохождения каких-то установленных точек. Темпы наступления заданы очень высокие, каких еще не было в мировой практике. Поэтому в случае, если с какой-то машиной в пути случается поломка, командир подразделения, чтобы не срывать график выполнения боевой задачи, обычно принимает решение оставить аварийную машину, чтобы не сковывать действия всего подразделения. В боевой ситуации это практически всегда самое верное решение.

Владимир Путин обратился к населению и военным Украины, предельно ясно обозначив сущность киевского режима.

«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал президент России.

Рамзан Кадыров собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни, которым предстоит в ближайшее время выполнять специальные задачи на Украине, в том числе по выявлению и задержанию националистов и неонацистов, запятнавших себя кровью невинных людей в Донбассе.

«Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он скорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — сказал Рамзан Кадыров.

Прогнозы США

По оценкам американской разведки, основные силы ВС РФ еще даже не приступали к выполнению задач на территории Украины и будут введены в действие позже, на тех направлениях, где потребуется нарастить усилия. В настоящее время российские войска действуют относительно немногочисленными БТГр. Объяснение этому такое: возможно, планировалось реализовать сценарий, при котором ВСУ после поражения критически важных объектов прекратят сопротивление и сложат оружие, однако в полной мере этого не произошло, так как войска наполнены группами специально подготовленных идейных националистов-бандеровцев. Последние безжалостно расстреливают всех, кто проявляет желание прекратить сопротивление, а в случае отхода целых подразделений, выступают в качестве «заградительных отрядов».

До последнего времени ВКС выполняли задачи в основном силами армейской (вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52) и Дальней (стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160М) авиации, практически (за небольшими исключениями) не привлекая фронтовую авиацию (тактические бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25), пока не будет надежно подавлена ПВО. Однако, учитывая возросшую необходимость в быстром подавлении очагов сопротивления, выявляемых авангардами сухопутных войск, возможно, уже 26 февраля мы увидим применение фронтовой авиации в полном объеме. Кроме того, после прорыва обороны ВСУ на основных направлениях и выхода передовых подразделений ВС РФ на оперативный простор в бой будут введены новые силы (о чем так печалится американская разведка), темпы наступления которых, в разы будут превосходить то, что мы видим сейчас. Признаки ввода таких резервов уже обозначились на Киевском и Причерноморском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны и запросил переговоры с Москвой. В российском МИД ответили предельно конкретно: