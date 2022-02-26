Овечкин выразил надежду на скорейшее окончание кризиса на Украине

Вашингтон, 26 февраля. Российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду на скорое завершение вооруженного конфликта на Украине. Слова титулованного спортсмена привело издание The Athletic.

Капитан «Вашингтона» впервые публично высказался со старта специальной российской военной операции по защите Донбасса, которая началась в четверг. В тот же день руководство хоккейного клуба оградило Овечкина от диалогов с журналистами.

«Это тяжелая ситуация. У меня семья в России, и это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо», — заявил Овечкин.

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация в Донбассе преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины». По словам национального лидера, такая мера является вынужденной, и власти Киева не оставили иного выбора.