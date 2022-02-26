Похудевшая жена Моргенштерна вышла в свет в белом секси образе

Несколько месяцев назад избранницу Моргенштерна обвиняли, что она поправилась. Девушка прислушалась и начала активно худеть. Благодаря частым спортивным тренировкам и правильному сбалансированному питанию результат не заставил себя долго ждать — сегодня Дилара Зинатуллина может похвастаться стройным и подтянутым телом.

Сейчас Дилара вместе с супругом живет в Дубае, и на одной из последних фото она продемонстрировала сексуальный ансамбль, в который входят белые короткие шорты и топ. Интернет-пользователи не сумели скрыть восхищения от супруги Алишера, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.

Prt Scr instagram.com / @influesii

Дилара и Моргенштерн вместе с 2017 года. За это время возлюбленные несколько раз расставались, но все же остались вместе.

Пара сыграла пышную свадьбу в Москве, ее ведущей стала Ксения Собчак.

«Всем привет! Большое спасибо, что пришли сегодня. В этот проект было вложено много сил и энергии — моих и всех тех, кто мне помогал. Если честно, я дико нервничаю, потому что впервые выступаю в роли «матери» какого-то серьезного масштабного проекта. И сейчас исполняется моя давняя мечта», — рассказала 21-летняя Дилара Зинатуллина, презентуя свой новый проект.

Алишер признается, что его жена — одна из немногих, кто смог поддержать его и в сложные периоды. В знак благодарности рэпер обеспечивает жене шикарную жизнь. Несколько месяцев назад он помог Диларе открыть в центре Москвы салон красоты.