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Мария Захарова спрогнозировала, что раздача оружия украинцам приведет к «бойне»

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 09:04
Политика
Мария Захарова спрогнозировала, что раздача оружия украинцам приведет к «бойне»
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 26 февраля. Власти Украины начали раздавать всем желающим огнестрельное оружие. Так, за несколько часов в Киеве разобрали 10 тысяч автоматов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее «концом».

Дипломат задалась вопросом, к каким последствиям может привести такая бесконтрольная выдача оружия «всем желающим». По ее мнению, киевским властям осталось только выпустить заключенных из мест лишения свободы, чтобы началась «бойня».

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — заявила Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующие меры стали вынужденными на фоне агрессии Киева против ЛДНР.

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украина Киев донбасс захарова оружие
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