Семь мирных жителей Донбасса стали жертвами обстрелов ВСУ за сутки

Донецк, 26 февраля. Семь человек погибли в результате обстрелов украинских военных по территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) за последние сутки.

Все погибшие являются мирными жителями, уточнил луганский представитель в гуманитарной подгруппе. Украинские силовики продолжают атаки на населенные пункты Донбасса.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Москва назвала эту меру вынужденной, чтобы защитить жителей ЛДНР. Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее сообщил о четырех погибших мирных жителях от рук украинских военных за прошедшие сутки.