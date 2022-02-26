Здание детского сада в Донецке повреждено в результате обстрела ВСУ

Донецк, 26 февраля. Украинские силовики вновь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. О последствиях сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

В результате обстрела было повреждено здание одного из детских садов. На данный момент не сообщается о возможных пострадавших. Ситуация остается под контролем СЦКК.

Обострение обстановки на территории ЛДНР произошло около недели назад. Тогда Киев начал совершать агрессивные действия по отношению к республикам Донбасса. Власти попросили поддержки у России, которая вынужденно начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Процесс не направлен против гражданских и призван только защитить жителей ДНР и ЛНР.