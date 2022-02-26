Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 09:09
09:07
Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о 17 бойцах ВСУ, решивших сложить оружие
09:02
Армия
ВСУ обстреляли из минометов поселок Верхнеторецкое в ДНР
08:56
Спорт
Овечкин выразил надежду на скорейшее окончание кризиса на Украине
08:47
Политика
Мария Захарова спрогнозировала, что раздача оружия украинцам приведет к «бойне»
08:47
Происшествия
Семь мирных жителей Донбасса стали жертвами обстрелов ВСУ за сутки
08:42
Происшествия
Здание детского сада в Донецке повреждено в результате обстрела ВСУ
08:39
Общество
Киевлянин написал благодарственное письмо России за помощь Донбассу
08:29
Политика
ITV: Борис Джонсон призвал остановить происходящее на Украине на славянских языках
08:11
Армия
Донецкие ПВО перехватили две украинские ракеты ТРК «Точка-У»
08:09
Происшествия
Участникам аварии на Каменноостровском проспекте понадобилась помощь эвакуаторов
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Здание детского сада в Донецке повреждено в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Здание детского сада в Донецке повреждено в результате обстрела ВСУ
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Донецк, 26 февраля. Украинские силовики вновь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. О последствиях сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

В результате обстрела было повреждено здание одного из детских садов. На данный момент не сообщается о возможных пострадавших. Ситуация остается под контролем СЦКК.

Обострение обстановки на территории ЛДНР произошло около недели назад. Тогда Киев начал совершать агрессивные действия по отношению к республикам Донбасса. Власти попросили поддержки у России, которая вынужденно начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Процесс не направлен против гражданских и призван только защитить жителей ДНР и ЛНР.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Здание детского сада в Донецке повреждено в результате обстрела ВСУ
украина днр донбасс
Комментировать