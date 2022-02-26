Киевлянин написал благодарственное письмо России за помощь Донбассу

Киев, 26 февраля. Житель Киева поддержал действия России в Донбассе. По его словам, адекватные украинцы ждали этого момента последние восемь лет.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале письмо киевлянина. Подписчик заявил, что президент Петр Порошенко «похоронил надежду» граждан на разрешение конфликта на востоке страны.

«2019 год стал годом новой надежды — полгода нацисты сидели по норам и боялись лозунгов, под которыми народ выбрал Зеленского. Через год надежду убили самым циничным образом», — написал он.

По словам киевлянина, все эти восемь лет русские чувствуют себя чужими на собственной земле. Любое инакомыслие «подвергается обструкции», а новое поколение растет в условиях тотальной пропаганды национализма.

«И какое же негодование растет в душе, когда видишь эти лживые митинги за мир в Москве, этих бессовестных актеров, которым нет ничего дороже денег», — говорится в письме.

Таким людям хочется сказать: «Заткнитесь там!», заметил киевлянин. Он пообещал «продержаться» до того момента, когда в стране наступит мир и порядок.

Москва ранее признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее жительница Николаевки поблагодарила российских военнослужащих за освобождение родного села в ЛНР.