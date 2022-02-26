ITV: Борис Джонсон призвал остановить происходящее на Украине на славянских языках

Лондон, 26 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в видеообращении к славянским народам. В нем он призвал остановить происходящие на Украине события, передает телеканал ITV.

Примечательно, что в своей речи премьер-министр использовал два языка — русский и украинский. Само видеообращение было выпущено 25 февраля вечером.

«Этот кризис, эта трагедия могут и должны закончиться», — заявил премьер-министр Великобритании.

Как добавили в ITV, записи видеовыступления Джонсона предшествовали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему он позвонил в первой половине дня.

Ситуация на Украине обострилась после агрессивных действий Киева по отношению к республикам Донбасса. Россия вынужденно приняла решение начать спецоперацию по демилитаризации Украины.