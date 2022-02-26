Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 09:08
09:02
Армия
ВСУ обстреляли из минометов поселок Верхнеторецкое в ДНР
08:56
Спорт
Овечкин выразил надежду на скорейшее окончание кризиса на Украине
08:47
Политика
Мария Захарова спрогнозировала, что раздача оружия украинцам приведет к «бойне»
08:47
Происшествия
Семь мирных жителей Донбасса стали жертвами обстрелов ВСУ за сутки
08:42
Происшествия
Здание детского сада в Донецке повреждено в результате обстрела ВСУ
08:39
Общество
Киевлянин написал благодарственное письмо России за помощь Донбассу
08:29
Политика
ITV: Борис Джонсон призвал остановить происходящее на Украине на славянских языках
08:11
Армия
Донецкие ПВО перехватили две украинские ракеты ТРК «Точка-У»
08:09
Происшествия
Участникам аварии на Каменноостровском проспекте понадобилась помощь эвакуаторов
07:59
Политика
La Nacion: Аргентина не будет вводить санкции против России из-за Донбасса
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

ITV: Борис Джонсон призвал остановить происходящее на Украине на славянских языках

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 08:29
Политика
ITV: Борис Джонсон призвал остановить происходящее на Украине на славянских языках
gov.uk

Лондон, 26 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в видеообращении к славянским народам. В нем он призвал остановить происходящие на Украине события, передает телеканал ITV.

Примечательно, что в своей речи премьер-министр использовал два языка — русский и украинский. Само видеообращение было выпущено 25 февраля вечером.

«Этот кризис, эта трагедия могут и должны закончиться», — заявил премьер-министр Великобритании.

Как добавили в ITV, записи видеовыступления Джонсона предшествовали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему он позвонил в первой половине дня.

Ситуация на Украине обострилась после агрессивных действий Киева по отношению к республикам Донбасса. Россия вынужденно приняла решение начать спецоперацию по демилитаризации Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ITV: Борис Джонсон призвал остановить происходящее на Украине на славянских языках
донбасс джонсон призыв видеообращение
Комментировать