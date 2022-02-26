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Донецкие ПВО перехватили две украинские ракеты ТРК «Точка-У»

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 08:37
Армия
Донецкие ПВО перехватили две украинские ракеты ТРК «Точка-У»
Новостное агентство «Харьков».

Донецк, 26 февраля. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватили две ракеты, выпущенные Украиной из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У».

Ракеты не сработали, однако несколько зданий получили повреждения. Информацию об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Украинские силовики регулярно с 2014 года обстреливают республики Донбасса. В связи с этим 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины, направленной на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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