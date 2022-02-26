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La Nacion: Аргентина не будет вводить санкции против России из-за Донбасса

Политика
La Nacion: Аргентина не будет вводить санкции против России из-за Донбасса
Global Look Press  /  Alejo Manuel Avila/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 26 февраля. Аргентинские власти не рассматривают идею введения санкционных ограничений против России за спецоперацию в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовала газета La Nacion со ссылкой на источники в правительстве южноамериканской страны.

Ранее поверенный в делах Украины в Буэнос-Айрес Сергей Небрат обратился к властям Аргентины с призывом ввести экономические рестрикции в отношении Москвы. На этот счет собеседник издания подчеркнул, что «Аргентина основывает свои действия на международном праве и строгом соблюдении всех принципов, закрепленных Уставом ООН»

«Аргентина будет готова присоединиться к любым действиям, которые нацелены на достижение справедливых и прочных решений, который гарантируют мирное сосуществование», — дополнил источник La Nacion.

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик, после чего объявил специальную военную операцию по защите Донбасса. Российский глава подчеркивал, что целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины», а также защита мирных жителей.

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