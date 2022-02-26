Вирусолог Альтштейн озвучил процент летальности при заражении штаммом «Омикрон»

Москва, 26 февраля. Летальность штамма коронавируса «Омикрон» составляет не более одного процента. В сравнении с другими вариациями можно говорить о том, что этот показатель постепенно убывает, заявил профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Вирус уже старается больше заражать, а не убивать, добавил специалист. Так, часть генома, которая отвечает за летальность, не защищена, из-за чего в ней происходят активные мутации. В результате в этом плане вирус становится менее эффективным, передает URA.RU.

«В Британии умерло в первую волну уханьского вируса 14% зараженных... В Китае это было 4%, а в среднем порядка 6%. Возможно, что еще не очень удачно лечили, но все равно цифра была существенно выше, чем в последующие волны. Уханьский вирус больший процент от зараженных погубил. Дальше пошел британский штамм, который давал 2-2,5% летальности. "Дельта" давала 1,6%», — объяснил Альтштейн.

Если же человек был вакцинирован, то летальность и вовсе близка к нулю. Однако в абсолютных значениях число смертей при «Омикроне» по-прежнему много, добавил эксперт.

При этом число повторных заражений лишь увеличивается. В настоящий момент показатель вырос в десять раз.