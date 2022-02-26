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Вирусолог Альтштейн озвучил процент летальности при заражении штаммом «Омикрон»

Общество
Вирусолог Альтштейн озвучил процент летальности при заражении штаммом «Омикрон»
pexels.com

Москва, 26 февраля. Летальность штамма коронавируса «Омикрон» составляет не более одного процента. В сравнении с другими вариациями можно говорить о том, что этот показатель постепенно убывает, заявил профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Вирус уже старается больше заражать, а не убивать, добавил специалист. Так, часть генома, которая отвечает за летальность, не защищена, из-за чего в ней происходят активные мутации. В результате в этом плане вирус становится менее эффективным, передает URA.RU.

«В Британии умерло в первую волну уханьского вируса 14% зараженных... В Китае это было 4%, а в среднем порядка 6%. Возможно, что еще не очень удачно лечили, но все равно цифра была существенно выше, чем в последующие волны. Уханьский вирус больший процент от зараженных погубил. Дальше пошел британский штамм, который давал 2-2,5% летальности. "Дельта" давала 1,6%», — объяснил Альтштейн.

Если же человек был вакцинирован, то летальность и вовсе близка к нулю. Однако в абсолютных значениях число смертей при «Омикроне» по-прежнему много, добавил эксперт.

При этом число повторных заражений лишь увеличивается. В настоящий момент показатель вырос в десять раз.

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