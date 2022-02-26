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Жительница Николаевки поблагодарила русских бойцов за освобождение села

Общество
Жительница Николаевки поблагодарила русских бойцов за освобождение села
Федеральное агентство новостей  /  Мария Иванова

Николаевка, 26 февраля. Россия признала независимость Донбасса и объявила спецоперацию по защите мирных граждан и демилитаризации Украины. Жительница одного из сел ЛНР рассказала об освобождении населенного пункта.

Комментарий у пожилой жительницы Николаевки взял военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Видеоролик появился в его Telegram-канале. На нем старушка рассказывает о встрече с российскими солдатами.

«У меня русская душа, давно хотела… А тут военные, вы кто, спрашиваю, хлопцы? А они - русские. Да не может быть! Слава тебе богу! Восемь лет ждали. Спасибо вам!» — поблагодарила женщина с улыбкой на лице.

Военную спецоперацию России в Донбассе одобряют жители Крыма. Некоторые пользователи уже называют ее «последнем освобождением Украины» от нацистов. Они вспомнили и о событиях 2014 года, когда полуостров был в опасности из-за Киева.

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