Николаевка, 26 февраля. Россия признала независимость Донбасса и объявила спецоперацию по защите мирных граждан и демилитаризации Украины. Жительница одного из сел ЛНР рассказала об освобождении населенного пункта.

Комментарий у пожилой жительницы Николаевки взял военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Видеоролик появился в его Telegram-канале. На нем старушка рассказывает о встрече с российскими солдатами.

«У меня русская душа, давно хотела… А тут военные, вы кто, спрашиваю, хлопцы? А они - русские. Да не может быть! Слава тебе богу! Восемь лет ждали. Спасибо вам!» — поблагодарила женщина с улыбкой на лице.

Военную спецоперацию России в Донбассе одобряют жители Крыма. Некоторые пользователи уже называют ее «последнем освобождением Украины» от нацистов. Они вспомнили и о событиях 2014 года, когда полуостров был в опасности из-за Киева.