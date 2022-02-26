Российские СМИ больше не смогут показывать рекламу в Facebook

Вашингтон, 26 февраля. Ряд российских средств массовой информации попали под запрет, согласно которому они не смогут размещать рекламные публикации в Facebook. В основном это коснулось государственных изданий, сообщил представитель компании со ссылкой на владельца социальной сети.

Помимо прочего, данный запрет также распространяется на любые попытки монетизировать свой контент, добавил он. Связано это с недавними событиями на Украине.

О начале военной операции в Донбассе ранее заявил российский президент Владимир Путин. Он сообщил, что главной целью таких действий является защита граждан Донецкой и Луганской народных республик. Также, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook. Основанием для таких действий стало «нарушение прав и свобод человека» со стороны социальной сети.