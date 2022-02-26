Байден выделит 600 млн долларов на нужды Украины

Вашингтон, 26 февраля. Государственному департаменту США поручено выделить Украине финансовую помощь в размере 600 млн долларов, из которых 350 млн пойдет на оборонные нужды. Соответствующее поручение издал американский лидер Джозеф Байден.

На фоне напряженной обстановки вокруг Украины президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. После этого глава российского государства заключил с ЛДНР договор о взаимной помощи и дружбе.

В четверг Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины». Президент России подчеркивал, что такая мера является вынужденной, а власти Киева не оставили Москве иного выбора.