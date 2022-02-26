Центр компетенций НТИ: западные страны не станут отключать Россию от глобального интернета

Москва, 26 февраля. Западные страны не только не получат выгоды, но и нанесут себе ущерб, если отключат Россию от глобального интернета. В связи с этим предпринимать такие меры они не станут, заявил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Причиной является то, что через территорию России проходят узлы связи. Поэтому отключение РФ моментально повлечет за собой глобальные сбои, передает РИА Новости.

«Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT», — сказал Пермяков.

Российский президент Владимир Путин ранее начал специальную военную операцию в Донбассе. Он указал на вынужденность подобного шага, а также отметил его необходимость для защиты жизней мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Однако Запад эти меры не принял и начал совершать ряд недружественных шагов.

Ранее также рассматривалось отключение России от международной банковской системы SWIFT. По мнению многих СМИ, этого не произойдет, так как Запад боится подобного действия.