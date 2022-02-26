Байден и Харрис обсудят Украину с командой по нацбезопасности США

Вашингтон, 26 февраля. Президент США Джо Байден и вице-президент государства Камала Харрис проведут консультации со своей командой по нацбезопасности. Темой для беседы станет ситуация на Украине, следует из рабочего графика Белого дома.

Контакты пройдут в закрытом для журналистов режиме. Вероятно, об итогах встречи американская администрация объявит вечером.

«10:00 (18:00 по Москве. — Прим. ФАН.). Президент (Байден. — Прим. ФАН.) и вице-президент (Камала Харрис. — Прим. ФАН.) обсудят по защищенной линии со своей командой по национальной безопасности последние события на Украине», — говорится в расписании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава российского государства отмечал, что целью процесса является «демилитаризация и денацификация Украины», такую меру лидер назвал вынужденной.