Япония и ЕС проводят переговоры о поставках сжиженного газа в Европу

Токио, 26 февраля. Европейский союз согласовывает с японскими властями возможность дополнительных поставок натурального сжиженного газа (СПГ) из-за ситуации на Украине. Об этом пишет информационное агентство Киодо.

Условия договора на данный момент неизвестны. Кроме того, информация о том, собирается ли Япония задействовать для этого резервы или направит часть закупленных ею объемов из третьих стран тоже не распространяется.

В феврале Япония распорядилась перенаправить небольшую часть СПГ в Европу в ответ на соответствующие просьбы некоторых стран ЕС и США. Ожидается, что первая партия должна прибыть уже в течение этого месяца

Ранее появилась информация, что Конгресс США может выделить Украине 6,4 миллиарда долларов на преодоление кризиса. С таким запросом выступил Белый дом.