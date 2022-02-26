Горловка снова попала под обстрел со стороны ВСУ

Горловка, 26 февраля. Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по ней шесть гранат из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы, заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Обстрелы со стороны ВСУ начались после 03:00. Сначала украинские военные открыли огонь по населенному пункту Майорск, затем по Горловке. Киев в очередной раз нарушает Минские соглашения, подвергая опасности мирное население Донбасса.

Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Президент Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины ради защиты жителей республик Донбасса. По словам главы государства, Киев должен нести ответственность за кровопролитие.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ оставили свои позиции во временном административном центре Луганской области. Кроме того, украинские военные бежали из города Старобельск.