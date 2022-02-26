Президент Болгарии уверен, что Россия добьется своих целей в спецоперации на Украине

София, 26 февраля. Спецоперация по демилитаризации Украины закончится успехом России. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев после встречи лидеров стран «Бухарестской девятки» в Варшаве.
По мнению болгарского лидера, «европейская архитектура безопасности развалилась». Необходимо проанализировать причины кризиса и принять соответствующие меры, отметил Радев.
«Наша обязанность - глубоко проанализировать, каковы причины коллапса этой системы, какие кратко- и долгосрочные меры мы должны принять, чтобы перестроить нашу систему европейской безопасности. Это наша ответственность», - заявил он.
В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. Почти все члены объединения присоединились к переговорам в удаленном формате.
Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине ради защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Киева. Российские военнослужащие нейтрализуют военную украинскую инфраструктуру, угрозы для гражданских лиц нет.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине постпред Китая Чжан Цзюнь призвал принять взвешенные решения, а не провоцировать эскалацию. По его словам, у Москвы были реальные опасения из-за расширения НАТО на восток.
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