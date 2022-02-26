МВФ: украинский кризис может свести на нет экономический прогресс

Вашингтон, 26 февраля. Обстановка вокруг Украины может грозить серьезными экономическими последствиями. Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиевна.
Обострение конфликта в восточной Европе привело к признанию независимости республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации по демилитаризации Украины.
«Конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие, которое будет усугубляться по мере его продолжения. Этот кризис приходится на сложное время, когда мировая экономика восстанавливается после разрушительных последствий пандемии COVID-19, и угрожает свести на нет часть этого прогресса», - говорится в заявлении главы МВФ.
Многие западные страны начали оказывать давление на экономическую сферу России. Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о планах Лондона «изуродовать и разрушить экономику» РФ. Но в ее словах есть ряд неточностей.
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