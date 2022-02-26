Bloomberg: Белый дом попросил конгресс выделить $6,4 млрд «на украинский кризис»

Вашингтон, 26 февраля. Администрация Белого дома запросила у американского конгресса выделить 6,4 миллиарда долларов «на украинский кризис». Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.

Как подчеркнули авторы статьи, данные средства необходимы для оказания поддержки Украине и другим странам Восточной Европы. Из запрашиваемой суммы на указанные цели планируется потратить 2,9 миллиарда долларов. При этом еще 3,5 миллиарда долларов потребуются на нужны Пентагона.

«Белый дом попросил конгресс о 6,4 млрд долларов на украинский кризис», — следует из материала Bloomberg.

Ранее стало известно, что представители Пентагона захотели создать канал связи с Москвой. Как следует из материала телеканала CNN, при помощи него российские и американские военные смогли бы координировать воздушные перелеты над Украиной.