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Николай Цискаридзе дал честный ответ на вопрос о семейном положении и отцовстве

Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе дал честный ответ на вопрос о семейном положении и отцовстве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 26 февраля. Знаменитый премьер Большого театра, артист балета Николай Цискаридзе в свои 48 лет остается заядлым холостяком. На протяжении многих лет его донимали: почему он не женился и не обзавелся детьми. До сих пор народный артист России уходил от ответов на столь личные вопросы.

Николай Цискаридзе сейчас живет с любимыми питомцами — кошками Габриелем и Габриелой. Фанаты танцора часто интересуются у него, отчего же он не сделал выбор в пользу семьи.

В интервью Psychologies артист наконец объяснил, что одной из причин стал неудачный пример его хорошей знакомой, которая, казалось бы имеет все, но искусственное. По словам Цискаридзе, в ее семье царит равнодушие.

«У меня есть знакомая, которая может позволить себе все. У нее полноценная семья: родители, муж, братья-сестры, дети. Когда она серьезно заболела, я увидел, что, во-первых, ее ничего не греет, а во-вторых, близким все равно, что с ней происходит. Никто, кроме горничных, не собирался подавать ей тот самый стакан воды… Поэтому мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», — объяснил он.

Николай Цискаридзе дал честный ответ на вопрос о семейном положении и отцовстве
Prt Scr youtube.com / @ещёнепознер

Кроме того, продолжил Цискаридзе, перед его глазами чрезмерно много примеров, когда у невероятно талантливых родителей появилось «беспомощное» поколение. Все это навело артиста балета на мысль о ненужности злополучных семейных уз.

«Я знаком с таким количеством потрясающих людей, которые родили беспомощное поколение! Смотришь на это все и думаешь: "Зачем?" У меня нет ни братьев, ни сестер, и я от этого не страдаю», — подвел итог Цискаридзе.

Ранее народный артист признался, что не очень доволен своим участием в проекте «Танцы со звездами». В шоу Цискаридзе занимает кресло жюри, но, оказалось, что артист хотел быть ведущим программы.

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семья цискаридзе отцовство
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