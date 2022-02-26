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Постпред КНР при ООН признал легитимным беспокойство России в сфере безопасности

Политика
Постпред КНР при ООН признал легитимным беспокойство России в сфере безопасности
pixabay.com

Пекин, 26 февраля. Китай воздержался от голосования на Совбезе ООН по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине. Пекин считает легитимным беспокойство Москвы в сфере безопасности, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Россия во время последнего заседания Совбеза ООН наложила вето на проект резолюции США, осуждающий операцию РФ по демилитаризации Украины. Представители Индии, Китая и ОАЭ воздержались от голосования.

«Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени», — сказал Чжан Цзюнь.

Постпред Китая добавил, что спокойствие одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других государств. На фоне пяти волн расширения НАТО вопросам России в сфере безопасности стоит уделить внимание.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующие меры стали вынужденными на фоне агрессии Киева.

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