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ЛИЦ: бойцы ВСУ бежали из административного центра Луганской области

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 06:32
Политика
ЛИЦ: бойцы ВСУ бежали из административного центра Луганской области
dpsu.gov.ua  /  пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Северодонецк, 26 февраля. Армейские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили позиции во временном административном центре Луганской области, который подконтролен Киеву. Соответствующую информацию привело агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на местных жителей.

Журналисты также сообщили, что украинские силовики оставили город Старобельск, находящийся рядом с Северодонецком. Информации о потерях вооруженных сил официального Киева пока не приводилось.

«Всушники на технике уехали из Старобельска и Северодонецка. Одна колонна отправилась в сторону Рубежного, другая — в сторону Новоайдара», — передал ЛИЦ со ссылкой на очевидцев и местных жителей.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о старте военной операции по защите Донбасса, направленной на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Глава российского государства подчеркивал, что Киев не оставил Москве выбора после многочисленных угроз безопасности.

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