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ВСУ за сутки девять раз открывали огонь по Луганской Народной Республике

Происшествия
ВСУ за сутки девять раз открывали огонь по Луганской Народной Республике
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 26 февраля. Украинские силовики девять раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие 24 часа. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жертвами обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два мирных жителя населенного пункта Донецкий, один человек также получил ранения. Украинские боевики повредили пять домов в поселке.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 9 обстрелов по 7 населенным пунктам Республики», — следует из сообщения резидентов ЛНР.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса для «демилитаризации и денацификации Украины». По словам национального лидера, такая мера была вынужденной.

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ЛНР всу донбасс
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