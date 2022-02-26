ВСУ за сутки девять раз открывали огонь по Луганской Народной Республике

Луганск, 26 февраля. Украинские силовики девять раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие 24 часа. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жертвами обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два мирных жителя населенного пункта Донецкий, один человек также получил ранения. Украинские боевики повредили пять домов в поселке.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 9 обстрелов по 7 населенным пунктам Республики», — следует из сообщения резидентов ЛНР.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса для «демилитаризации и денацификации Украины». По словам национального лидера, такая мера была вынужденной.