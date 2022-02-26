Россию ждет ряд изменений с 1 марта

Москва, 26 февраля. Жителей России ждет ряд изменений с начала весны. Среди них — введение запрета выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику и компьютеры.

Граждане смогут утилизировать технику, платы и жесткие диски в пунктах сбора или в магазинах. Кроме того, с 1 марта станет сложнее получить разрешение на оружие. Речь идет о медицинском осмотре в учреждениях государственной системы здравоохранения.

В России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Минздрав будет вести федеральный реестр данных, его заполнение станет обязательным. Родственникам покойного больше не потребуется предоставлять этот документ в официальные органы.

Гражданам РФ по закону разрешили отказываться от работы, если она угрожает их жизни. С 1 марта вырастут штрафы за отсутствие технического осмотра транспортных средств до 2000 рублей.

Власти также закрепили статус таунхаусов, с начала весны оформление такой недвижимости в собственность станет проще. До этого таунхаусы могли признать самовольными постройками и снести.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ запустит единый билет для автобусных и железнодорожных перевозок на полуострове Крым. Билет появится в продаже с 26 февраля.