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После массовой раздачи оружия украинцам в Киеве начались стрельба и взрывы

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 06:29
Общество
После массовой раздачи оружия украинцам в Киеве начались стрельба и взрывы
wikipedia.org

Киев, 26 февраля. Жители Киева делятся в соцсетях видео, на которых отчетливо слышна стрельба и взрывы снарядов. Пользователи не могут сдержать эмоций, комментируя происходящее.

Минувшей ночью в Киеве, предположительно, в районе станции метро «Берестейская» звучала автоматная очередь. Рядом находятся военкомат и военная часть. Пользователи Сети удивляются грохоту, который стоит вокруг.

На видео, попавшем в Сеть, была снята окраина украинской столицы. Вдалеке виднелись яркие вспышки, были слышны звуки выстрелов, передает RT.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что в Киеве гражданским лицам раздали более 10 тысяч боевого оружия. Для его получения потребовался лишь паспорт.

Массовая раздача оружие привела к всплеску грабежей и мародерства. Некоторые воспользовались ситуацией и начали сводить личные счеты с недругами. Накануне неизвестные в Киеве расстреляли семью из пяти человек, включая двоих детей.

В соцсетях осуждают украинских властей, бездумно раздающих оружие и подталкивающих людей на преступления. Эксперты полагают, что бесконтрольное оружие только усугубит ситуацию на Украине.

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