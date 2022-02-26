После массовой раздачи оружия украинцам в Киеве начались стрельба и взрывы

Киев, 26 февраля. Жители Киева делятся в соцсетях видео, на которых отчетливо слышна стрельба и взрывы снарядов. Пользователи не могут сдержать эмоций, комментируя происходящее.

Минувшей ночью в Киеве, предположительно, в районе станции метро «Берестейская» звучала автоматная очередь. Рядом находятся военкомат и военная часть. Пользователи Сети удивляются грохоту, который стоит вокруг.

На видео, попавшем в Сеть, была снята окраина украинской столицы. Вдалеке виднелись яркие вспышки, были слышны звуки выстрелов, передает RT.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что в Киеве гражданским лицам раздали более 10 тысяч боевого оружия. Для его получения потребовался лишь паспорт.

Массовая раздача оружие привела к всплеску грабежей и мародерства. Некоторые воспользовались ситуацией и начали сводить личные счеты с недругами. Накануне неизвестные в Киеве расстреляли семью из пяти человек, включая двоих детей.

В соцсетях осуждают украинских властей, бездумно раздающих оружие и подталкивающих людей на преступления. Эксперты полагают, что бесконтрольное оружие только усугубит ситуацию на Украине.