Washington Post: Зеленский отказался от эвакуации из Киева

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский отказался покинуть Киев, сообщает западное издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

Американские СМИ распространили ранее информацию о том, что власти США могут помочь Зеленскому эвакуироваться. Такое сообщение последовало после обострения ситуации на Украине.

Накануне Зеленский записал видеообращение, в котором выразил готовность сесть за стол переговоров с российскими дипломатами. Позднее появились данные о его перемещении в бункер.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в ходе заседания Совета Безопасности нужно принять взвешенное решение, а не «подливать масла в огонь». По его словам, у России есть реальная озабоченность по безопасности из-за расширения НАТО на восток.