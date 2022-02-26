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Washington Post: Зеленский отказался от эвакуации из Киева

Политика
Washington Post: Зеленский отказался от эвакуации из Киева
Global Look Press  /  Lu Yang

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский отказался покинуть Киев, сообщает западное издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

Американские СМИ распространили ранее информацию о том, что власти США могут помочь Зеленскому эвакуироваться. Такое сообщение последовало после обострения ситуации на Украине.

Накануне Зеленский записал видеообращение, в котором выразил готовность сесть за стол переговоров с российскими дипломатами. Позднее появились данные о его перемещении в бункер.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в ходе заседания Совета Безопасности нужно принять взвешенное решение, а не «подливать масла в огонь». По его словам, у России есть реальная озабоченность по безопасности из-за расширения НАТО на восток.

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