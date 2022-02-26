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S&P: кредитный рейтинг России понизился до «BB+»

Экономика
S&P: кредитный рейтинг России понизился до «BB+»
pixabay.com

Вашингтон, 26 февраля. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило кредитный рейтинг России с инвестиционного «BBB-» до спекулятивного «BB+». Об этом говорится в сообщении агентства.

Данное решение агентства может привести к продаже российских ценных бумаг со стороны консервативных инвесторов, к которым относятся западные пенсионные фонды. Однако больших проблем понижение рейтинга создать не должно.

Другие рейтинговые агентства, например, Moody's и Fitch, — пока держат Россию в инвестиционной категории с рейтингами "Baa3" и «BBB-» соответственно. По мнению Fitch, Россия сохраняет сильные позиции, госдолг находится на невысоком уровне. Отмечается и высокая гибкость государства в области бюджетного финансирования.

Ранее эксперты Moody's отметили риск для мировой экономики в связи с проводимой спецоперации по демилитаризации Украины. Специалисты пришли к выводу, что в ближайшее время западным странам потребуется наращивать государственные расходы.

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