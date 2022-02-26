CNN: в Пентагоне хотят создать канал связи с Россией для координации полетов над Украиной

Вашингтон, 26 февраля. Представители Пентагона задумались о возможности создания канала связи с Россией, который бы позволил координировать воздушные перелеты над Украиной. Об этом говорится в материале телеканала CNN.

Подчеркивается, что до сих пор между российскими и американскими военными в контексте Украины не было прямого контакта. При этом в настоящий момент воздушные силы Североатлантического альянса не производят полетов над территорией страны. Американские военные лишь формируют свое предложение.

«Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них — закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину», — говорится в материале CNN.

Россия начала свою специальную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. При этом ранее правительство Соединенных Штатов выразило готовность оказать содействие в эвакуации из Киева президента страны Владимира Зеленского.