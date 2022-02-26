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Власти Гватемалы отозвали своего посла из России из-за событий на Украине

Политика
Власти Гватемалы отозвали своего посла из России из-за событий на Украине
Global Look Press/Zuma Press  /  Miguel Juarez Lugo

Мехико, 26 февраля. Поручение об отзыве посла Гватемалы из России было дано еще четыре дня назад, заявил президент центральноамериканского государства Алехандро Джамматтеи.

Соответствующее решение властей Гватемалы связаны с Украиной. По словам Джамматтеи, его страна не поддерживает российскую спецоперацию по оказанию помощи республикам Донбасса. Согласно информации газеты La Prensa Libre, действия гватемальских властей не свидетельствуют о разрыве дипломатических отношений между странами.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Такая мера стала ответом на обращение руководства республик Донбасса. В Москве подчеркнули, что не нацелены на оккупацию территорий соседнего государства.

Власти Канады ранее заявили, что не планируют отзывать своего посла из России на фоне событий в Донбассе. В Оттаве отметили, что считают важным присутствие своего дипломата в Москве.

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донбасс гватемала дипломатия
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