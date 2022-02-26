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Постпред Китая пояснил позицию Пекина по голосованию в СБ ООН по Украине

Политика
Постпред Китая пояснил позицию Пекина по голосованию в СБ ООН по Украине
brics2015.ru

Нью-Йорк, 26 февраля. Действия Совбеза ООН вокруг Украины должны быть направлены на разрядку кризиса и дипломатию, а не на подливание масла в огонь. Об этом заявил постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь.

Китай выступает за уважение суверенитета и территориальную целостность государств. Чжан Цзюнь напомнил, что за последнюю неделю Совбез собирался уже в третий раз, и за это время все стороны подробно изложили свою позицию и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.

«Все действия должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь», — подчеркнул дипломат.

Постпред добавил, что Совет Безопасности должен вести себя рассудительно. Именно поэтому было принято решение не голосовать за резолюцию, которая осуждала спецоперацию России на Украине.

В ходе заседания Россия наложила вето на проект с осуждением действий Москвы. Резолюцию представили ряд стран, в том числе США и Албания. Причиной стала операция по демилитаризации Украины, которую РФ проводит на вынужденном уровне.

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