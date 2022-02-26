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Рост спроса на жилье выявлен в приграничных с Украиной российских регионах

Экономика
Рост спроса на жилье выявлен в приграничных с Украиной российских регионах
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Спрос на аренду и покупку недвижимости заметно увеличился в российских регионах, граничащих с Украиной. С 18 февраля в Россию прибыли свыше 100 тысяч жителей Донбасса.

Именно беженцы формируют определенную часть повышенного спроса на жилье, считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Сейчас мы видим увеличение спроса на аренду жилья. И определенную часть этого спроса формируют беженцы», — приводят его слова РИА Недвижимость.

Согласно подсчетам компании, в феврале этого года вырос интерес на аренду жилья в Ростовской области — плюс 22%, в Брянской области — почти на 19%, в Воронежской и Курской областях — на 13% и в Краснодарском крае — на 12%. Данные сравниваются с показателями аналогичного месяца прошлого года.

После кратковременного спроса стоимость жилья в России может снизиться. По мнению экспертов, речь идет о всплеске покупательского интереса, который не отразится в целом на цене недвижимости в среднесрочной перспективе

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