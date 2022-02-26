Небензя сообщил об отсутствии случаев гибели мирных жителей при защите Донбасса

Нью-Йорк, 26 февраля. Случаев гибели мирных жителей в ходе спецоперации российских военных на Украине не зафиксировано, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Представитель Франции в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что на Украине идет «убийство гражданских лиц». По словам российского дипломата, это не соответствует действительности.

«Российские войска не бомбят украинские города, и мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц», — подчеркнул Небензя.

Россия не ведет войну с Украиной, а выполняет задачи по ее демилитаризации, отметил постпред. После спецоперации у украинского народа будет возможность решать свою судьбу в мире и сотрудничестве с остальными странами, сказал Небензя.

Только за 25 февраля четыре мирных жителя республик Донбасса погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, бойцы ВСУ используют их в качестве живого щита, подытожил он.

Небензя также ответил американской коллеге Линде Томас-Гринфилд о «вторжении» на Украину. По мнению представителя России в ООН, США не должны читать мораль, если вспомнить их агрессивную политику в отношении ближневосточных стран.