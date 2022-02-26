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МИД Канады объяснил важность нахождения своего посла на территории России

Политика
МИД Канады объяснил важность нахождения своего посла на территории России
pixabay.com/PD

Оттава, 26 февраля. Власти Канады считают важным сохранение своего посла в России на фоне проведения спецоперации в Донбассе. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

Президент России Владимир Путин объявил о необходимости проведения спецоперации в Донбассе с целью демилитаризации Украины. На фоне этого ряд стран, включая Канаду, ввели санкции в отношении РФ. Но при этом Оттава готова оставить своего посла в Москве.

«Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине важно, чтобы мы сохраняли связь с ними», — добавила Жоли.

Власти Канады ввели персональные рестрикции в отношении российского лидера Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Данный шаг подводит страну к полному разрыву отношений с Москвой, предупредил посол в Оттаве Олег Степанов.

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